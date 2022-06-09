За один рейс – 300 пачек: контрабандисты пытались доставить табак в Румынию беспилотником

Июнь, 09 в 12:27

В Черновицкой области двое мужчин пытались переправить через государственную границу Украины партию табака. Они запустили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого хотели доставить табачные изделия в Румынию.

По данным Государственной пограничной службы, на окраине села Буденец обнаружили место взлета и посадку самодельного беспилотника.

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С помощью рейса одного небольшого “самолета” модно было доставить около 300 пачек сигарет. Правоохранители застали “горе-дельцов с поличным”. Правонарушители пытались скрыться и избежать наказания.

Однако пограничникам пришлось совершить несколько предупредительных выстрелов в воздух, что заставило злоумышленников остановиться. Как потом узнали пограничники, мужчины купили летательный аппарат на Закарпатье за ​​€6 тыс. и незаконно хотели заработать на табачной контрабанде.

Правоохранители задержали двоих мужчин, на место происшествия приехала следственно-оперативная группа Национальной полиции. Дальнейшую судьбу мужчин и летательного аппарата будет решать суд.