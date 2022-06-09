Требовал $2,5 млн за должность нардепа: в Киеве задержали главу политической партии

Июнь, 09 в 11:14

В Киевской области задержан глава политической партии и его сообщник на вымогательстве денег за включение предпринимателя в избирательный список на выборах в Верховную Раду Украины и “поддержку” в политической карьере.

По данным Службы безопасности, глава одной из политпартий и руководитель ее территориальной организации решили заранее “подготовиться” к следующим парламентским выборам и продать якобы проходное место в своем списке. Свои услуги они оценили в $2,5 млн.

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Для “поддержки” карьеры разработали специальный маршрут продвижения по политической лестнице: вступление в партию и должность главы районной ячейки. Впоследствии за эти деньги чиновники обещали предпринимателю назначение на должность советника председателя правления ЧАО Киевводоканал, которая должна стать для него “успешным” стартом для политической карьеры.

Предприниматель должен был передать средства подельникам согласно графику, который создал глава партии. Сумма первого транша составила $50 тыс. Главу партии и его сообщника задержали “на горячем” во время получения первой части денег.

Решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении по двум статьям действующего Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 369-2 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, совмещенное с требованием такой выгоды);

ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Сейчас по месту работы задержанных должностных лиц продолжаются неотложные следственные действия. Досудебное расследование осуществляют следователи Нацполиции при оперативном сопровождения работников Службы безопасности Украины.