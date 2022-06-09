За один рейс – 300 пачок: контрабандисти намагались доставити тютюн до Румунії безпілотником

Червень, 09 в 12:27

У Чернівецькій області двоє чоловіків намагалися переправити через державний кордон України партію тютюну. Вони запустили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого хотіли доставити тютюнові вироби до Румунії.

За даними Державної прикордонної служби, на околиці села Буденець виявили місце злету та посадку саморобного безпілотника.

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За допомогою рейсу одного невеликого “літака” можна було доставити близько 300 пачок сигарет. Правоохоронці застали “горе-ділків на гарячому”. Правопорушники намагались втекти та уникнути покарання.

Проте прикордонникам довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів у повітря, що змусило зловмисників зупинитися. Як потім дізнались прикордонники, чоловіки купили літальний апарат на Закарпатті за €6 тис. та у незаконний спосіб хотіли заробити на тютюновій контрабанді.

Правоохоронці затримали двох чоловіків, на місце події приїхала слідчо-оперативна група Національної поліції. Подальшу долю чоловіків і літального апарата вирішуватиме суд.