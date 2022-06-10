Прийшли заявити на сусідів: на Хмельниччині випадково викрили колаборанток

Червень, 10 в 18:53

На Хмельниччині у Кам’янці-Подільському правоохоронці виявили двох колаборанток, які самі прийшли до поліції. Про це повідомило Кам’янець-Подільське районне управління поліції у Facebook.

74-річна жінка та її 49-річна донька звернулися до поліції з заявами про побиття сусідами. Повідомляється, що 16 травня в одній із багатоповерхівок між сусідами трапився конфлікт. До поліції надійшла заява й від сусідів жінок.

За цими фактами були відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

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Під час досудового розслідування оперативники з’ясували, що жінок побили за підтримку “русского міра”. Матір з донькою вже декілька років публічно підтримують Росію.

За словами свідків, жінки заперечують здійснення російською армією збройної агресії проти України. Вони публічно закликають до підтримки дій та рішень РФ та до співпраці з окупаційною адміністрацією держави-агресора та ЗС Росії. Також жінки відкрито висловлюються щодо невизнання державного суверенітету України.

Після з’ясування таких нюансів слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ – колабораційна діяльність.

Джерело: Кам’янець-Подільське районне управління поліції