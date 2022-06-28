Июнь, 27 в 23:07

В Харькове раздались два взрыва подряд во время сигнала воздушной тревоги на территории области. Местных жителей просят не выходить на улицу, оставаться в укрытиях или бомбоубежищах и быть осторожными.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что Харьков в очередной раз находится под российскими обстрелами.

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Стоит отметить, что в Харьковской области началась воздушная тревога в 22:43, а через 20 минут сигнал опасности прозвучал и в Харькове.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги, а во время сигнала опасности просит находиться в укрытиях или бомбоубежищах.