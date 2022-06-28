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Факти / Надзвичайні події

У Харкові пролунало два вибухи під час повітряної тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Рятувальники МНС України
Фото: Depositphotos

У Харкові пролунало два вибухи поспіль під час сигналу повітряної тривоги на території області. Місцевих жителів просять не виходити на вулицю, залишатися в укриттях чи бомбосховищах та бути обережними.

У Збройних силах України підтвердили, що Харків вкотре перебуває під російськими обстрілами.

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Варто зазначити, що у Харківській області розпочалась повітряна тривога о 22:43, а вже через 20 хвилин сигнал небезпеки пролунав і у Харкові.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги, а під час сигналу небезпеки просить перебувати в укриттях чи бомбосховищах.

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