Июль, 03 в 21:11

В Одесской области раздались взрывы во время воздушной тревоги на территории региона. Местных жителей призывают немедленно перейти в укрытие или бомбоубежище, потому что опасность из неба продолжается.

В Вооруженных Силах Украины подтвердили информацию о взрывах в Одесской области.

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Следует отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в 13 областях Украины. Среди них – Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Винницкая и Житомирская области.