В Одесской области раздались взрывы во время воздушной тревоги
Требует проверки
Фото: МВД
В Одесской области раздались взрывы во время воздушной тревоги на территории региона. Местных жителей призывают немедленно перейти в укрытие или бомбоубежище, потому что опасность из неба продолжается.
В Вооруженных Силах Украины подтвердили информацию о взрывах в Одесской области.
Сейчас смотрят
Следует отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в 13 областях Украины. Среди них – Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Винницкая и Житомирская области.