Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает страны-партнеры предоставить Украине современные системы противоракетной обороны (ПРО).

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.

Министр обратился к мировым лидерам с таким призывом после ракетных обстрелов Одесской области.

— Террористическое государство Россия продолжает войну против мирного населения, нанося ночные ракетные удары по Одесской области, в результате чего погибают десятки людей, в том числе дети.

Призываю партнеров как можно быстрее обеспечить Украину современными системами ПРО. Помогите нам спасти жизни и положить конец этой войне, — решительно заявил Кулеба.