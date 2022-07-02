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Факты / Украина / Политика

Кулеба призвал дать Украине современные системы ПРО после ракетных обстрелов Одесской области

Марта Бондаренко, редактор ленты
Кулеба призвал дать Украине современные системы ПРО после ракетных обстрелов Одесской области
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает страны-партнеры предоставить Украине современные системы противоракетной обороны (ПРО).

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.

Министр обратился к мировым лидерам с таким призывом после ракетных обстрелов Одесской области.

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— Террористическое государство Россия продолжает войну против мирного населения, нанося ночные ракетные удары по Одесской области, в результате чего погибают десятки людей, в том числе дети.

Призываю партнеров как можно быстрее обеспечить Украину современными системами ПРО. Помогите нам спасти жизни и положить конец этой войне, — решительно заявил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Ирана ракетные обстрелы России. Он подчеркнул, что РФ нарушает Конвенцию о статусе Каспийского моря.

Напомним, что в Одесской области от ракетных обстрелов ночью 1 июля погиб 21 человек, ранения получили 38 человек. Россия прицельно обстреляла жилую многоэтажку и территорию базы отдыха в пгт Сергеевка.

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