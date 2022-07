Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает страны-партнеры предоставить Украине современные системы противоракетной обороны (ПРО).

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.

Министр обратился к мировым лидерам с таким призывом после ракетных обстрелов Одесской области.

Terrorist state Russia continues its war against civilians with overnight missile strikes on Odesa region killing dozens, including children. I urge partners to provide Ukraine with modern missile defense systems as soon as possible. Help us save lives and put an end to this war. pic.twitter.com/SQP6UUkNlf

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2022