Кулеба призвал дать Украине современные системы ПРО после ракетных обстрелов Одесской области
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает страны-партнеры предоставить Украине современные системы противоракетной обороны (ПРО).
Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.
Министр обратился к мировым лидерам с таким призывом после ракетных обстрелов Одесской области.
— Террористическое государство Россия продолжает войну против мирного населения, нанося ночные ракетные удары по Одесской области, в результате чего погибают десятки людей, в том числе дети.
Призываю партнеров как можно быстрее обеспечить Украину современными системами ПРО. Помогите нам спасти жизни и положить конец этой войне, — решительно заявил Кулеба.
Terrorist state Russia continues its war against civilians with overnight missile strikes on Odesa region killing dozens, including children. I urge partners to provide Ukraine with modern missile defense systems as soon as possible. Help us save lives and put an end to this war. pic.twitter.com/SQP6UUkNlf
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2022
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Ирана ракетные обстрелы России. Он подчеркнул, что РФ нарушает Конвенцию о статусе Каспийского моря.
Напомним, что в Одесской области от ракетных обстрелов ночью 1 июля погиб 21 человек, ранения получили 38 человек. Россия прицельно обстреляла жилую многоэтажку и территорию базы отдыха в пгт Сергеевка.