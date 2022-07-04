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В Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Фото: МВС

В Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги на території регіону. Місцевих жителів закликають негайно перейти в укриття або бомбосховища, тому що небезпека з неба ще триває.

У Збройних силах України підтвердили інформацію про вибухи в Одеській області.

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Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у 13 областях України. Серед них – Луганська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Вінницька та Житомирська області.

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