Липень, 03 в 21:11

В Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги на території регіону. Місцевих жителів закликають негайно перейти в укриття або бомбосховища, тому що небезпека з неба ще триває.

У Збройних силах України підтвердили інформацію про вибухи в Одеській області.

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Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у 13 областях України. Серед них – Луганська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Вінницька та Житомирська області.