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Разрушены дома и ферма: в Донецкой области российские войска обстреляли 15 населенных пунктов

Юля Захарченко, редактор ленты
Разрушены дома и ферма: в Донецкой области российские войска обстреляли 15 населенных пунктов
Фото: Офис генпрокурора

В Донецкой области российские войска обстреляли 15 населенных пунктов, в результате чего пострадали мирные жители. Вражеские снаряды разрушили жилые дома, ферму, хозяйственные постройки, автомобиль и учебное заведение.

По данным Офиса генерального прокурора, оккупанты нанесли сокрушительные атаки по Северску, Соледару, селам Зайцево, Хромово, Малиновка, Тарасовка, Пивничное и пгт Алексеево-Дружковка.

Российские солдаты еще обстреляли Марьинку, села Веселая Долина, Раздолевка, Вовченко, пгт Острое и город Бахмут, в результате чего ранен 67-летний мужчина.

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В Офисе генпрокурора призвали свидетелей военных преступлений российской армии фиксировать и посылать доказательства на специальный сайт: https://warcrimes.gov.ua.

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Источник: Офис генпрокурора
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