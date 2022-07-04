Разрушены дома и ферма: в Донецкой области российские войска обстреляли 15 населенных пунктов

Июль, 04 в 18:47

В Донецкой области российские войска обстреляли 15 населенных пунктов, в результате чего пострадали мирные жители. Вражеские снаряды разрушили жилые дома, ферму, хозяйственные постройки, автомобиль и учебное заведение.

По данным Офиса генерального прокурора, оккупанты нанесли сокрушительные атаки по Северску, Соледару, селам Зайцево, Хромово, Малиновка, Тарасовка, Пивничное и пгт Алексеево-Дружковка.

Российские солдаты еще обстреляли Марьинку, села Веселая Долина, Раздолевка, Вовченко, пгт Острое и город Бахмут, в результате чего ранен 67-летний мужчина.

Сейчас смотрят

Прокуратура открыла 11 уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны (по статье 438 Уголовного кодекса Украины), за что предусмотрена ответственность — до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы. В настоящее время продолжаются досудебные расследования.

В Офисе генпрокурора призвали свидетелей военных преступлений российской армии фиксировать и посылать доказательства на специальный сайт: https://warcrimes.gov.ua.