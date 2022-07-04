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Зруйновані будинки та ферма: на Донеччині російські війська обстріляли 15 населених пунктів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зруйновані будинки та ферма: на Донеччині російські війська обстріляли 15 населених пунктів
Фото: Офіс генпрокурора

У Донецькій області російські війська обстріляли 15 населених пунктів, внаслідок чого є постраждалі мирні жителі. Ворожі снаряди зруйнували житлові будинки, ферму, господарську споруди, автомобіль та навчальний заклад.

За даними Офісу генерального прокурора, окупанти завдали нищівних атак по Сіверську, Соледару, селам Зайцеве, Хромове, Малинівка, Тарасівка, Північне та смт Олексієво-Дружківка.

Російські солдати ще обстріляли Мар’їнку, села Весела Долина, Роздолівка, Вовченко, смт Гостре та місто Бахмут, внаслідок чого поранений 67-річний чоловік.

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Прокуратура відкрила 11 кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (за статтею 438 Кримінального кодексу України), за що передбачена відповідальність – до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі. Наразі тривають досудові розслідування.

В Офісі генпрокурора закликали свідків воєнних злочинів російської армії фіксувати та надсилати докази на спеціальний сайт: https://warcrimes.gov.ua.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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