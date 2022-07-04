Мобилизация женщин в Украине: будут ли принудительно призывать на военную службу

Июль, 04 в 18:11

В мобилизации женщин в Украине нет необходимости. Для украинок нет никаких ограничений в пересечении государственной границы, а вводить соответствующие ограничения сейчас не планируют. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, после полномасштабного вторжения России 24 февраля ни одну женщину принудительно не мобилизовали в Украине. Такая же ситуация была и с 2014 года — после принудительной оккупации Крыма страной-агрессором.

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По состоянию на 4 июля в Вооруженных силах Украины хватает бойцов, поэтому нет нужды в принудительной мобилизации украинок. В то же время не вводили никаких ограничений в пересечении границ для женщин, и в ближайшее время изменения не планируют принимать.

Заместитель главы Минобороны подчеркнула, что российские пропагандисты запустили очередной фейк о мобилизации украинок, который начали распространять другие онлайн-издания. Маляр призвала не спекулировать на теме мобилизации в Украине во время полномасштабной войны.