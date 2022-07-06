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Погибли 17-летняя девушка, ее мать и бабушка: на Донбассе армия РФ убивает целые семьи

Юля Захарченко, редактор ленты
Погибли 17-летняя девушка, ее мать и бабушка: на Донбассе армия РФ убивает целые семьи
Фото: Офис генпрокурора

В Донецкой области российские войска убивают целые семьи. В результате ракетных ударов по Торецку 17-летняя девушка, ее мать и бабушка погибли под обломками полностью разрушенного частного дома, а также один человек ранен.

Армия РФ ударила артиллерийским и минометным огнем из временно оккупированной территории Горловки, села Северное и пгт Нью-Йорк. Российские солдаты обстреляли Северск, Бахмут, село Новомарковое, а также нанесли ракетные удары с комплексов Искандер по Доброполью.

Фото: Донецкая областная прокуратура

По данным Донецкой областной прокуратуры, из-за бомбардировки российской армией городов и сел Донбасса еще один мирный житель погиб, а пятеро получили минно-взрывные и осколочные ранения.

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Прокуратура открыла семь уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны (по ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины), за что предусмотрено тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В настоящее время продолжаются досудебные расследования.

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Источник: Донецкая областная прокуратура

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