Загинули 17-річна дівчина, її мати та бабуся: на Донбасі армія РФ вбиває цілі родини

Липень, 06 в 18:07

У Донецькій області російські війська вбивають цілі родини. Внаслідок ракетних ударів по Торецьку 17-річна дівчина, її матір та бабуся загинули під уламками вщент зруйнованого приватного будинку, а також одна людина поранена.

Армія РФ вдарила артилерійським і мінометним вогнем з тимчасово окупованої території Горлівки, села Північне та смт Нью-Йорк. Російські солдати обстріляли Сіверськ, Бахмут, село Новомаркове, а також завдали ракетних ударів з комплексів Іскандер по Добропіллю.

За даними Донецької обласної прокуратури, через бомбардування російською армією міст і сіл Донеччини ще один мирний житель загинув, а п’ятеро дістали мінно-вибухові та осколкові поранення.

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Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, господарські споруди, медичні та навчальні заклади.

Прокуратура відкрила сім кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (за ст. 438 чинного Кримінального кодексу України), за що передбачено тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі тривають досудові розслідування.

Джерело: Донецька обласна прокуратура