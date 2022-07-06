Июль, 06 в 17:12

Решение об ограничении передвижения для военнообязанных украинцев на территории страны приняли неправильно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

— Было дополнительное заседание по этому вопросу. Мы разобрались, указали детали решения. Решение должно быть отменено. Оно принято неправильно. Есть согласование на заседании по этому решению, – отметил глава государства.

Президент Украины заверил, что никаких недоразумений с нашими военными и Генштабом ВСУ в этом вопросе нет.

— У нас война, мы должны работать одной командой. Мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, нужно исправлять эти ошибки. Они мелкие, если сравнивать с прочностью, которую демонстрируют украинцы и ВСУ, — считает президент Украины.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7522, предусматривающий свободное перемещение призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины.

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