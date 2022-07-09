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Факты / Происшествия

Оккупанты требуют по 10 тыс. грн за табличку на могиле погибших родственников мариупольцев

Юля Захарченко, редактор ленты
Оккупанты требуют по 10 тыс. грн за табличку на могиле погибших родственников мариупольцев
Фото: Depositphotos

Российские войска заставляют мирных жителей Мариуполя раскапывать могилы своих погибших родственников и перезахоронять людей. За погребение с табличкой оккупанты требуют по меньшей мере по 10 тыс. грн.

Об этом сообщает 72 ОМБр им.Черных Запорожцев. Погибших, у которых нет родственников или чьи семьи не могут заплатить большие деньги, хоронят в братских могилах. В одной такой могиле может быть не менее 200 человек. Самая большая из них – с более 6 тыс. жителями.

Маріуполь

Фото: Петр Андрющенко

— В Мариуполе раскапывают все могилы во дворах и перезахороняют людей. Рашисты, приехавшие поживиться на чужом горе, требуют 10 тыс. грн за погребение с табличкой. Кто не имеет таких денег или родственников, тех хоронят в братских могилах, – рассказала жительница Мариуполя.

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