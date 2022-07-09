Июль, 09 в 17:29

Российские войска заставляют мирных жителей Мариуполя раскапывать могилы своих погибших родственников и перезахоронять людей. За погребение с табличкой оккупанты требуют по меньшей мере по 10 тыс. грн.

Об этом сообщает 72 ОМБр им.Черных Запорожцев. Погибших, у которых нет родственников или чьи семьи не могут заплатить большие деньги, хоронят в братских могилах. В одной такой могиле может быть не менее 200 человек. Самая большая из них – с более 6 тыс. жителями.

— В Мариуполе раскапывают все могилы во дворах и перезахороняют людей. Рашисты, приехавшие поживиться на чужом горе, требуют 10 тыс. грн за погребение с табличкой. Кто не имеет таких денег или родственников, тех хоронят в братских могилах, – рассказала жительница Мариуполя.