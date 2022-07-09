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Окупанти вимагають по 10 тис. грн за табличку на могилі загиблих родичів маріупольців

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Окупанти вимагають по 10 тис. грн за табличку на могилі загиблих родичів маріупольців
Фото: Depositphotos

Російські війська примушують мирних жителів Маріуполя розкопувати могили своїх загиблих родичів та перезаховувати людей. За поховання з табличкою окупанти вимагають щонайменше по 10 тис. грн.

Про це повідомляє 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців. Загиблих, які не мають родичів або чиї родини не можуть заплатити великі гроші, ховають у братських могилах. В одній такій могилі може бути щонайменше від 200 людей. Найбільша з них – з понад 6 тис. жителями.

Маріуполь

Фото: Петро Андрющенко

– У Маріуполі розкопують усі могили у дворах та перезаховують людей. Рашисти, які приїхали поживитися на чужому горі, вимагають 10 тис. грн за поховання з табличкою. Хто не має таких грошей чи родичів, тих ховають у братських могилах, – розповіла жителька Маріуполя.

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