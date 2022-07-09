Липень, 09 в 17:29

Російські війська примушують мирних жителів Маріуполя розкопувати могили своїх загиблих родичів та перезаховувати людей. За поховання з табличкою окупанти вимагають щонайменше по 10 тис. грн.

Про це повідомляє 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців. Загиблих, які не мають родичів або чиї родини не можуть заплатити великі гроші, ховають у братських могилах. В одній такій могилі може бути щонайменше від 200 людей. Найбільша з них – з понад 6 тис. жителями.

– У Маріуполі розкопують усі могили у дворах та перезаховують людей. Рашисти, які приїхали поживитися на чужому горі, вимагають 10 тис. грн за поховання з табличкою. Хто не має таких грошей чи родичів, тих ховають у братських могилах, – розповіла жителька Маріуполя.