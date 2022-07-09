Июль, 09 в 6:34

Российские военные покрыли Градом поселок Червоногригоровка Днепропетровской области.

Как уточняют в Оперативном командовании Юг, российские захватчики били с другого берега водохранилища поздно вечером 8 июля.

Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

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Руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко поспешил успокоить местных жителей.

– Все наши города и села невредимы. На другом берегу водохранилища работала вражеская РСЗО. Возможно, есть прилет за пределами одного из населенных пунктов, возможно – нет. Специалисты уточняют, проинформирую, – отметил Евгений Евтушенко.

Кроме того, на другой территории Никопольского района обнаружили фрагменты ракеты типа “воздух-воздух”.

– Это не связано с работой РСЗО. Взрыва и пожара не было, пострадавших нет. Специалисты занимаются. Боевых действий, техники и живой силы оккупантов на территории района нет, – добавил руководитель РВА.

В соседней Николаевской области из-за обстрела утром 8 июля разрушения получили:

в Высунске – станция техобслуживания,

в Березнеговатой – здание школы и жилые дома,

в Новосеменовке – частные дома, бытовые складские помещения и дворовые гаражи.

Как уточнили в ОК Юг, враг применял для обстрелов зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с увеличенным осколочно-поражающим действием.

Потерь среди местного населения нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг, Евгений Евтушенко

Фото: Евгений Евтушенко