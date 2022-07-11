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Факты / Происшествия

В Николаев утром прилетело шесть вражеских ракет

Марта Бондаренко, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

Сегодня с самого утра русская армия снова обстреляла Николаев.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В области в 4.04 утра раздалась воздушная тревога.

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По словам Кима, в областном центре зафиксировано несколько взрывов. Предварительно оккупанты выпустили шесть ракет, есть один раненый.

Пока информация уточняется.

Сообщается, что сегодня с утра враг реактивными системами залпового огня обстрелял Харьков. Это уже второй обстрел за утро.

Чуть раньше оккупанты уже нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела частично разрушена жилая шестиэтажка в центральной части города.

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