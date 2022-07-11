В Николаев утром прилетело шесть вражеских ракет
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Сегодня с самого утра русская армия снова обстреляла Николаев.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В области в 4.04 утра раздалась воздушная тревога.
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По словам Кима, в областном центре зафиксировано несколько взрывов. Предварительно оккупанты выпустили шесть ракет, есть один раненый.
Пока информация уточняется.
Сообщается, что сегодня с утра враг реактивными системами залпового огня обстрелял Харьков. Это уже второй обстрел за утро.
Чуть раньше оккупанты уже нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела частично разрушена жилая шестиэтажка в центральной части города.