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Факти / Надзвичайні події

У Миколаїв зранку прилетіло шість ворожих ракет

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
вибух
Фото: Depositphotos

Сьогодні з самого ранку російська армія знову обстріляла Миколаїв.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В області о 4.04 ранку пролунала повітряна тривога.

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За словами Кіма, в обласному центрі зафіксували кілька вибухів. Попередньо окупанти випустили шість ракет, є один поранений.

Наразі інформація уточнюється.

Повідомляється, що сьогодні зранку ворог реактивними системами залпового вогню обстріляв Харків. Це вже другий обстріл за ранок.

Трохи раніше окупанти вже завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині міста.

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