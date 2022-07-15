Июль, 14 в 22:22

В результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека, среди которых есть трое детей. Одна девочка погибла на месте трагедии в коляске, а еще один ребенок умер в автомобиле. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

– Некоторые из погибших умерли уже в больнице. К сожалению, среди них три ребенка. Одна из них погибла на месте, будучи в коляске с мамой. История уже известна. Мама пока остается живой. Она находится в больнице, где борются за ее жизнь. Третий ребенок был в автомобиле, где также погиб. Среди раненых – четверо детей. Остаются 34 тяжелораненых человека, из которых пять человек в критическом состоянии. За их жизнь борются врачи. Они находятся в нескольких центральных больницах Винницы. Количество оборудования достаточное, чтобы оказать помощь.

По его словам, всего в результате ракетного удара повреждены 40 зданий. В помещениях выбиты окна и стены, а несколько домов имеют гораздо более серьезные повреждения.

— Всего повреждено около 40 зданий разной степени — где-то выбиты окна, где-то разбиты стены, несколько домов серьезно разрушены. Одна из ракет ударила прямо возле парковки автомобилей — фактически 40 машин было сожжено за мгновение. Одну из них мы вообще обнаружили в доме. То есть взрывной волной автомобиль настолько деформировался, что он был фактически в помещении, где затем проводился разбор завалов.

В Виннице после ракетного удара задержали несколько десятков человек, которых сейчас допрашивают сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Сейчас смотрят