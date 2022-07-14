Ее убила российская ракета: Ермак показал фото погибшего ребенка в Виннице
Среди жертв ракетных обстрелов Винницы — маленький ребенок.
Глава Офиса президента Андрей Ермак называет сегодняшний обстрел гражданской инфраструктуры мирного города ничем иным, нежели теракт.
По словам Ермака, российский враг обстрелял офисный центр, остановку транспорта, медицинскую клинику.
– Ее убила российская ракета, как и других мирных людей, которые сегодня были в самом центре города с утра. Россия убивает мирных людей, и делает это намеренно. Это очередной террористический акт, – заметил глава ОПУ.
Он также опубликовал фотографию погибшего ребенка, и подчеркнул, что хочет, чтобы это фото увидели люди, принимающие решение о признании России страной — спонсором терроризма.
По последним данным от ГСЧС, погибли 20 человек, 14 раненых госпитализировали.
В настоящее время на месте трагедии работают около 150 спасателей, кинологи и психологи.
Напомним, сегодня утром в Виннице, во время воздушной тревоги, раздалось несколько взрывов. Впоследствии винницкий городской голова Сергей Моргунов подтвердил информацию о прилетах в городе.
В Нацполиции сообщили, что российские ракеты в Виннице попали в здание с офисными помещениями. Также пострадали объекты социальной инфраструктуры и жилые дома рядом.
Фото: Андрей Ермак