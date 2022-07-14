Її вбила російська ракета: Єрмак показав фото загиблої дитини у Вінниці
Серед жертв ракетного обстрілу Вінниці є маленька дитина.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак називає сьогоднішній обстріл цивільної інфраструктури мирного міста нічим іншим, як терактом.
За словами Єрмака, російський ворог обстріляв офісний центр, зупинку транспорту, медичну клініку.
– Її вбила російська ракета, як і інших мирних людей, які сьогодні були у самому центрі міста зранку. Росія вбиває мирних людей, і робить це навмисно. Це черговий терористичний акт, – зауважив голова ОПУ.
Він опублікував світлину загиблої дитини та наголосив, що хоче, аби це фото побачили люди, які ухвалюють рішення про визнання Росії країною – спонсором тероризму.
За останніми даними від ДСНС, загинуло 20 людей, 14 поранених госпіталізували.
Наразі на місці трагедії працюють близько 150 рятувальників, кінологи та психологи.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Вінниці під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Згодом вінницький міський голова Сергій Моргунов підтвердив інформацію про “прильоти” у місті.
У Нацполіції повідомили, що російські ракети у Вінниці влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали об’єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки поруч.
Фото: Андрій Єрмак