Липень, 14 в 13:56

Серед жертв ракетного обстрілу Вінниці є маленька дитина.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак називає сьогоднішній обстріл цивільної інфраструктури мирного міста нічим іншим, як терактом.

За словами Єрмака, російський ворог обстріляв офісний центр, зупинку транспорту, медичну клініку.

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– Її вбила російська ракета, як і інших мирних людей, які сьогодні були у самому центрі міста зранку. Росія вбиває мирних людей, і робить це навмисно. Це черговий терористичний акт, – зауважив голова ОПУ.

Він опублікував світлину загиблої дитини та наголосив, що хоче, аби це фото побачили люди, які ухвалюють рішення про визнання Росії країною – спонсором тероризму.

За останніми даними від ДСНС, загинуло 20 людей, 14 поранених госпіталізували.

Наразі на місці трагедії працюють близько 150 рятувальників, кінологи та психологи.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Вінниці під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Згодом вінницький міський голова Сергій Моргунов підтвердив інформацію про “прильоти” у місті.

У Нацполіції повідомили, що російські ракети у Вінниці влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали об’єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки поруч.

Фото: Андрій Єрмак