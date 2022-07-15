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Факти / Надзвичайні події

Понад 10 потужних вибухів у Миколаєві – мер

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ракета

Сьогодні зранку, 15 липня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало щонайменше 10 потужних вибухів.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

ОНОВЛЕНО о 09.20

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Мер міста повідомив, що зранку російські окупанти обстріляли навчальні заклади. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

Наразі відомо про двох поранених.

– Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 07:50 ранку. Вони добре знали, що саме в цей час на вулицях вже багато людей, – наголосив Сєнкевич.

Так, о 07.47 у Миколаєві прозвучала сирена повітряної тривоги.

Вже через 10 хвилин очільник міста Сєнкевич повідомив про понад 10 потужних вибухів.

Він закликав жителів не виходити з укриттів і пообіцяв згодом надати більше інформації.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрацій Віталій Кім у своєму Twitter-акаунті опублікував відео влучань ворожих ракет у заклади освіти Миколаєва.

Напередодні ввечері у Миколаєві системи протиповітряної оборони збили російську ракету.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 142-й день.

Фото: Повітряне командування Схід

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