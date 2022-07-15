Понад 10 потужних вибухів у Миколаєві – мер
Сьогодні зранку, 15 липня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало щонайменше 10 потужних вибухів.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
ОНОВЛЕНО о 09.20
Мер міста повідомив, що зранку російські окупанти обстріляли навчальні заклади. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.
Наразі відомо про двох поранених.
– Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 07:50 ранку. Вони добре знали, що саме в цей час на вулицях вже багато людей, – наголосив Сєнкевич.
Так, о 07.47 у Миколаєві прозвучала сирена повітряної тривоги.
Вже через 10 хвилин очільник міста Сєнкевич повідомив про понад 10 потужних вибухів.
Він закликав жителів не виходити з укриттів і пообіцяв згодом надати більше інформації.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрацій Віталій Кім у своєму Twitter-акаунті опублікував відео влучань ворожих ракет у заклади освіти Миколаєва.
Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89
— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022
Напередодні ввечері у Миколаєві системи протиповітряної оборони збили російську ракету.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 142-й день.