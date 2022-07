Сьогодні зранку, 15 липня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало щонайменше 10 потужних вибухів.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

ОНОВЛЕНО о 09.20

Мер міста повідомив, що зранку російські окупанти обстріляли навчальні заклади. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

Наразі відомо про двох поранених.

Так, о 07.47 у Миколаєві прозвучала сирена повітряної тривоги.

Вже через 10 хвилин очільник міста Сєнкевич повідомив про понад 10 потужних вибухів.

Він закликав жителів не виходити з укриттів і пообіцяв згодом надати більше інформації.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрацій Віталій Кім у своєму Twitter-акаунті опублікував відео влучань ворожих ракет у заклади освіти Миколаєва.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022