Июль, 15 в 20:04

В Донецкой области российские войска накрыли ударами центр Бахмута из реактивных систем залпового огня Ураган. По центральному рынку выпустили одну ракету, а еще две — по жилому массиву.

По данным Национальной полиции, в результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна рядом расположенного пятиэтажного дома. По предварительной информации, есть пострадавшие мирные жители.

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Российские войска накрыли огнем Бахмут из РСЗО Ураган: есть пострадавшие / 3 фотографии

На месте российских обстрелов работали следователи и спасатели ГСЧС. Полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления Российской Федерации.