Липень, 15 в 20:04

У Донецькій області російські війська накрили ударами центр Бахмута з реактивних систем залпового вогню Ураган. По центральному ринку випустили одну ракету, а ще дві – по житловому масиву.

За даними Національної поліції, внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Від ударної хвилі пошкоджені вікна поруч розташованого п’ятиповерхового будинку. За попередньою інформацією, є постраждалі мирні жителі.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ст. 438 Кримінального кодексу України), за яке передбачено до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Російські війська накрили вогнем Бахмут з РСЗВ Ураган: є постраждалі / 3 фотографии

На місці російських обстрілів працювали слідчі та рятувальники ДСНС. Поліцейські надали першу домедичну допомогу та зібрали доказову базу воєнного злочину Російської Федерації.