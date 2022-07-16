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Факты / Происшествия

Из минометов и артиллерии: российские войска обстреляли Сумскую область

Юля Захарченко, редактор ленты
Из минометов и артиллерии: российские войска обстреляли Сумскую область
Фото: Depositphotos

Российские войска обстреляли несколько общин в Сумской области из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. По предварительным данным, по меньшей мере один человек погиб и ранены семеро мирных жителей.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Под вражеский огонь попали Шалыгинская, Глуховская, Середино-Будская и Белопольская общины.

В Шалыгинской общине зафиксировали 10 минометных “прилетов”. В Глуховской общине россияне открыли огонь из минометов – произошло девять взрывов. Затем начался обстрел из российской реактивной артиллерии – более 20 “прилетов”. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо людей ранены.

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Середино-Будскую общину обстреляли из минометов — зафиксировано четыре взрыва. В Белопольской общине произошло восемь “прилетов” из ствольной артиллерии. А к вечеру произошло еще восемь взрывов от применения врагом минометов. В результате обстрелов три человека ранены.

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