Июль, 15 в 23:06

Российские войска обстреляли несколько общин в Сумской области из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. По предварительным данным, по меньшей мере один человек погиб и ранены семеро мирных жителей.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Под вражеский огонь попали Шалыгинская, Глуховская, Середино-Будская и Белопольская общины.

В Шалыгинской общине зафиксировали 10 минометных “прилетов”. В Глуховской общине россияне открыли огонь из минометов – произошло девять взрывов. Затем начался обстрел из российской реактивной артиллерии – более 20 “прилетов”. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо людей ранены.

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