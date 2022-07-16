Липень, 15 в 23:06

Російські війська обстріляли декілька громад у Сумській області з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. За попередніми даними, щонайменше загинула одна людина та поранені семеро мирних жителів.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Під ворожий вогонь потрапили Шалигинська, Глухівська, Середино-Будська та Білопільська громади.

У Шалигинській громаді зафіксували 10 мінометних “прильотів”. У Глухівській громаді росіяни відкрили вогонь із мінометів – відбулося дев’ять вибухів. Потім почався обстріл з російської реактивної артилерії – понад 20 “прильотів”. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо осіб поранені.

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Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів – зафіксовано чотири вибухи. У Білопільській громаді відбулося вісім “прильотів” зі ствольної артилерії. А надвечір сталося ще вісім вибухів від застосування ворогом мінометів. Внаслідок обстрілів троє людей поранені.