Липень, 18 в 8:20

Вранці 18 липня російську окупанти завдали чотири удари по промисловій зоні Краматорська. Схоже, зробили це із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

– Гучний ранок у Краматорську. Чотири удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ, – написав він у Facebook.

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15 липня росіяни також завдали ракетних ударів по Краматорську. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено сім житлових будинків та два об’єкти інфраструктури.

Для цього удару російські війська застосували проти мирних жителів України ракету Торнадо-С з осколково-фугасним зарядом.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко закликав містян негайно евакуюватися з Краматорська, щоб зберегти власне життя.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Олександр Гончаренко