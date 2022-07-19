Июль, 19 в 10:11

Сегодня утром российский враг обстрелял село Мосьпаново в Чугуевском районе Харьковской области. Есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела два человека получили ранения, их госпитализировали. Ранение также получила женщина после обстрелов в Циркунах.

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Кроме того, около 03:00 россияне обстреляли село Коробочкино, после четырех часов нанесли ракетный удар по селу Клугино-Башкировка, Чугуевского района. Там есть разрушение частных домохозяйств, бушуют пожары.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Произошло два пожара на полях пшеницы.

Напомним, что российские захватчики ночью 17 июля обстреляли деревню Ивашки Золочевской общины. Оккупанты попали в складские помещения, спиртзавод и частный дом.

Кроме того, 17 июля сообщалось об обстреле Чугуева.