В Харьковской области утром три человека получили ранения от вражеских обстрелов
Сегодня утром российский враг обстрелял село Мосьпаново в Чугуевском районе Харьковской области. Есть раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате обстрела два человека получили ранения, их госпитализировали. Ранение также получила женщина после обстрелов в Циркунах.
Кроме того, около 03:00 россияне обстреляли село Коробочкино, после четырех часов нанесли ракетный удар по селу Клугино-Башкировка, Чугуевского района. Там есть разрушение частных домохозяйств, бушуют пожары.
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Произошло два пожара на полях пшеницы.
Напомним, что российские захватчики ночью 17 июля обстреляли деревню Ивашки Золочевской общины. Оккупанты попали в складские помещения, спиртзавод и частный дом.
Кроме того, 17 июля сообщалось об обстреле Чугуева.