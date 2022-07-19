Июль, 19 в 13:49

Российские оккупанты почти полностью разрушили всю критическую инфраструктуру Луганской области.

Об этом на брифинге в Media Center Ukraine сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, враг обстреливал и обстреливает область из всего имеющегося вооружения: это и системы залпового огня, и минометы, и авиаудары.

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– В течение этих месяцев они (оккупанты – Ред.) разрушили всю критическую инфраструктуру. Они разрушили систему водоснабжения Попаснянского водоканала. По официальной информации, без воды сейчас более миллиона абонентов. Система нуждается в полном восстановлении. Это очень сложная работа даже в мирное время, – подчеркнул Гайдай.

Такая же ситуация и с электричеством и газовыми магистралями – все перебито. Глава области отметил, что вся газовая инфраструктура разбита внутри городов Луганской области.

— Если оккупанты смогут из Россию подвести газ в города Луганской области, то в самих городах газа не все равно будет, — сказал Сергей Гайдай.

От вражеских обстрелов разрушены или повреждены больницы. Склады с продовольствием, заводы, которые выпекают хлеб, также уничтожены.

Глава ОВА подчеркнул, что с приближением отопительного сезона даже не представляет, как оккупанты собираются обеспечивать население базовыми потребностями.

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Фото: Сергей Гайдай