Липень, 19 в 13:49

Російські окупанти майже вщент зруйнували всю критичну інфраструктуру Луганської області.

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ворог обстрілював і обстрілює область з усього наявного озброєння: це і системи залпового вогню, і міномети, і авіаудари.

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– Впродовж цих місяців вони (окупанти – Ред.) зруйнували всю критичну інфраструктуру. Вони зруйнували систему водопостачання Попаснянського водоканалу. За офіційною інформацією, без води наразі понад мільйон абонентів. Система потребує повного відновлення. Це дуже складна робота навіть у мирний час, – наголосив Гайдай.

Така ж ситуація і з електрикою та газовими магістралями – все перебито. Очільник області зауважив, що вся газова інфраструктура розбита всередині міст Луганщини.

– Якщо окупанти зможуть з Росію підвести газ до міст Луганщини, то в самих містах газу не все одно буде, – сказав Сергій Гайдай.

Від ворожих обстрілів зруйновані або пошкоджені лікарні. Склади із харчами, заводи, які випікають хліб, також знищені.

Голова ОВА наголосив, що із наближенням опалювального сезону навіть не уявляє, як окупанти збираються забезпечувати населення базовими потребами.

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Фото: Сергій Гайдай