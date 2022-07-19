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Ударил и бросил об пол: на Буковине осужден отец за убийство младенца

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Ударил и бросил об пол: на Буковине осужден отец за убийство младенца

На Буковине к 7 годам тюрьмы приговорен мужчина, который нанес своему ребенку тяжкие телесные повреждения.

Вижницкая окружная прокуратура поддержала обвинение в отношении буковинца по ч. 2 ст. 121 УК Украины.

В суде доказано, что 21 января 2022 года житель пгт Берегомет Вижницкого района, находясь в состоянии гнева из-за плача своего новорожденного сына, ударил его и бросил об пол. Мальчику было 2 недели от рождения.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Вижницкого районного отдела полиции ГУНП в Черновицкой области.

Источник: Офис генпрокуратуры

Фото: Pexels

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