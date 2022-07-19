Ударил и бросил об пол: на Буковине осужден отец за убийство младенца
На Буковине к 7 годам тюрьмы приговорен мужчина, который нанес своему ребенку тяжкие телесные повреждения.
Вижницкая окружная прокуратура поддержала обвинение в отношении буковинца по ч. 2 ст. 121 УК Украины.
В суде доказано, что 21 января 2022 года житель пгт Берегомет Вижницкого района, находясь в состоянии гнева из-за плача своего новорожденного сына, ударил его и бросил об пол. Мальчику было 2 недели от рождения.
Сейчас смотрят
Почти месяц ребенка спасали врачи, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Вижницкого районного отдела полиции ГУНП в Черновицкой области.
Источник: Офис генпрокуратуры
Фото: Pexels