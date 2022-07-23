Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Ужгороде мужчина управлял авто в нетрезвом состоянии — его доставили в военкомат

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Ужгороде мужчина управлял авто в нетрезвом состоянии — его доставили в военкомат

В Ужгороде на улице Легоцкого около часа ночи патрульные задержали водителя BMW, который вел авто в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в военкомат.

Мужчина не остановился по требованию полицейских и продолжил движение с нарушением.

— Блюстители порядка подали ему требование об остановке с помощью включенных маячков синего и красного цвета и звукового сигнала, но водитель не отреагировал. Полицейские последовали за ним и в течение преследования подавали требование об остановке, но водитель продолжал движение. Впоследствии инспекторы остановили его, сделав невозможным дальнейшее движение, — говорится в сообщении полиции.

Во время общения патрульные заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения осмотра.

Сейчас смотрят
Читайте
Общая мобилизация 2022: кто подлежит под призыв

На водителя составили админматериалы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

Источник: Патрульная полиция Закарпатской области

Фото: Патрульная полиция Закарпатской области

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка