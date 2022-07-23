В Ужгороде мужчина управлял авто в нетрезвом состоянии — его доставили в военкомат

Июль, 23 в 18:07

В Ужгороде на улице Легоцкого около часа ночи патрульные задержали водителя BMW, который вел авто в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в военкомат.

Мужчина не остановился по требованию полицейских и продолжил движение с нарушением.

— Блюстители порядка подали ему требование об остановке с помощью включенных маячков синего и красного цвета и звукового сигнала, но водитель не отреагировал. Полицейские последовали за ним и в течение преследования подавали требование об остановке, но водитель продолжал движение. Впоследствии инспекторы остановили его, сделав невозможным дальнейшее движение, — говорится в сообщении полиции.

Во время общения патрульные заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения осмотра.

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На водителя составили админматериалы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

Источник: Патрульная полиция Закарпатской области

Фото: Патрульная полиция Закарпатской области