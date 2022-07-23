В Ужгороді чоловік керував авто в нетверезому стані – його доставили до військомату

Липень, 23 в 18:07

В Ужгороді на вулиці Легоцького близько першої години ночі патрульні затримали водія BMW, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його доставили до військкомату.

Чоловік не зупинився на вимогу поліцейских та продовжив рух з порушенням.

– Охоронці порядку подали йому вимогу про зупинку за допомогою увімкнених маячків синього та червоного кольору і звукового сигналу, але керманич не відреагував. Поліцейські поїхали за ним і впродовж переслідування подавали вимогу про зупинку, але водій продовжував рух. Згодом інспектори зупинили його, унеможлививши подальший рух, – йдеться у повідомленні поліції.

Під час спілкування патрульні помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння, але він відмовився від проходження огляду.

Зараз дивляться

На водія склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Джерело: Патрульна поліція Закарпатської області

Фото: Патрульна поліція Закарпатської області