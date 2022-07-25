Липень, 25 в 13:26

У польському селі Щава трагічно загинула 6-річна дитина з України.

Про це повідомило видання InPoland. 23 липня близько 15.30 у Щаві (Малопольське воєводство) з балкона одного з пансіонатів на другому поверсі випав 6-річний хлопчик.

За словами Бартоша Іздебського з Головного управління поліції в Кракові, дитина, яка є громадянином України, випала з балкона другого поверху будівлі та впала на тверду поверхню.

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На місце очевидці одразу викликали гелікоптер Польської медичної авіарятувальної служби.

До прибуття санавіації на місці працювали медики, вона намагалися реанімувати дитину, але безрезультатно. До прибуття гелікоптера, лікарі констатували смерть хлопчика.

Нині поліція з’ясовує обставини трагедії. На місці події працювали прокурор, слідчо-оперативна група поліції та криміналіст.

Нагадаємо, що нещодавно у Польщі під час затримання міською охороною помер 21-річний українець. Охоронці зняли його з трамвайних рейок, на які він ліг.

Джерело: InPoland