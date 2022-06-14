Июнь, 14 в 15:05

В Польше в результате ДТП скончался 53-летний украинец. На него недалеко от польско-белорусской границы наехал автомобиль.

Авария произошла во вторник, 14 июня, около 1.00 на трассе государственного значения №2 в селе Вулька Добрынская вблизи пограничного перехода с Беларусью в Тересполе.

По данным полиции, 47-летний белорус, управлявший автомобилем Citroen, наехал на 53-летнего украинца. Мужчина в момент удара находился на проезжей части, поскольку помогал водителю грузовика стать в очередь для пересечения границы.

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– Мужчину госпитализировали. К сожалению, от полученных травм он скончался, – сообщила комиссар Барбара Салчинская-Пырхла из Главного управления муниципальной полиции в Белой Подляске.

В полиции добавили, что водитель автомобиля был трезв. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия на месте ДТП.

Недавно в Винницкой области в ДТП попал автобус, следовавший в Чехию. В результате удара три человека, которые были в иномарке, погибли на месте аварии. Еще один пострадавший, которого в тяжелом состоянии забрала скорая, умер впоследствии в больнице.

Источник: KMP Biała Podlaska

Фото: KMP Biała Podlaska