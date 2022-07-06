Июль, 05 в 21:55

В Польше во время задержания городской охраной умер 21-летний украинец. Охранники сняли его с трамвайных рельсов, на которые он лег.

Как сообщает издание Yavp.pl, дежурная часть стражи мейской Кракова получила сообщение о неадекватном поведении человека.

Согласно полученным данным, возбужденный и агрессивный мужчина ложился на рельсы перед движущимся трамваем.

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Экипаж стражи мейской, прибыв на место, попытался успокоить мужчину, применяя при этом физическую силу.

Однако украинец неожиданно потерял сознание во время задержания.

Охрана и водитель трамвая попытались реанимировать его, после чего на место приехала скорая помощь.

Однако спасти мужчину не удалось – он умер от внезапной остановки сердца.

Тело погибшего доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно результатам вскрытия, травм на теле мужчины, которые свидетельствовали бы об избиении, не обнаружили.

Прокуратура, которая занимается расследованием дела, сейчас ожидает результаты анализов на алкоголь или психотропные вещества в крови умершего.

В то же время выясняются все обстоятельства происшествия и анализируются действия работников стражи мейской Кракова.

Джерело: Yavp.pl