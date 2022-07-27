Июль, 27 в 17:17

В Днепропетровской области российская армия обстреляла из реактивных систем залпового огня город Марганец, в результате чего ранена местная жительница. Женщину с осколочными ранениями доставили в больницу.

По данным Офиса генерального прокурора, повреждено здание местной больницы, детский сад, восемь пятиэтажек, транспорт промышленного предприятия и городской автобус. Следует отметить, что на этой территории нет военных объектов.

Прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). За преступление предусмотрено тюремное заключение до 12 лет.