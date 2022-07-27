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Российская армия обстреляла Марганец: ранена женщина, повреждены больница и детсад

Юля Захарченко, редактор ленты
Российская армия обстреляла Марганец: ранена женщина, повреждены больница и детсад
Фото: Офис генпрокурора

В Днепропетровской области российская армия обстреляла из реактивных систем залпового огня город Марганец, в результате чего ранена местная жительница. Женщину с осколочными ранениями доставили в больницу.

По данным Офиса генерального прокурора, повреждено здание местной больницы, детский сад, восемь пятиэтажек, транспорт промышленного предприятия и городской автобус. Следует отметить, что на этой территории нет военных объектов.

Фото: Офис генпрокурора

Прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). За преступление предусмотрено тюремное заключение до 12 лет.

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Источник: Офис генпрокурора
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