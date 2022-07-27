Липень, 27 в 17:17

У Дніпропетровській області російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню місто Марганець, внаслідок чого поранено місцеву жительку. Жінку з осколковими пораненнями доставили до лікарні.

За даними Офісу генерального прокурора, пошкоджену будівлю місцевої лікарні, дитячий садок, вісім п’ятиповерхівок, транспорт промислового підприємства та міський автобус. Варто зазначити, що на цій території немає військових об’єктів.

Прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За злочин передбачено тюремне ув’язнення до 12 років.