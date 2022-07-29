На запреты есть причины: в Коблево два человека подорвались на мине в море
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В Николаевской области двое мирных жителей взорвались на мине в море в курортном селе Коблево. Жителей в который раз призывают не купаться на пляжах в случае запрета, поскольку это может быть опасно.
Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, на запреты есть некоторые причины.
— Повторяю, если запрещено, значит, есть причины. Два человека взорвались на мине в Коблево, купаясь во время запрета, — подчеркнул Ким.
Недавно через Черное море принесло мину к побережью курортного Коблево. Специалисты взорвали взрывное устройство в нескольких метрах от берега.
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