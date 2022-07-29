На запреты есть причины: в Коблево два человека подорвались на мине в море

Июль, 28 в 22:12

В Николаевской области двое мирных жителей взорвались на мине в море в курортном селе Коблево. Жителей в который раз призывают не купаться на пляжах в случае запрета, поскольку это может быть опасно.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, на запреты есть некоторые причины.

— Повторяю, если запрещено, значит, есть причины. Два человека взорвались на мине в Коблево, купаясь во время запрета, — подчеркнул Ким.

Недавно через Черное море принесло мину к побережью курортного Коблево. Специалисты взорвали взрывное устройство в нескольких метрах от берега.