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Факты / Происшествия

На запреты есть причины: в Коблево два человека подорвались на мине в море

Юля Захарченко, редактор ленты
міна у морі_морська міна_міна у воді
Фото: Depositphotos

В Николаевской области двое мирных жителей взорвались на мине в море в курортном селе Коблево. Жителей в который раз призывают не купаться на пляжах в случае запрета, поскольку это может быть опасно.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, на запреты есть некоторые причины.

— Повторяю, если запрещено, значит, есть причины. Два человека взорвались на мине в Коблево, купаясь во время запрета, — подчеркнул Ким.

Недавно через Черное море принесло мину к побережью курортного Коблево. Специалисты взорвали взрывное устройство в нескольких метрах от берега.

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