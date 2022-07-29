На заборони є причини: у Коблевому двоє людей підірвалися на міні в морі

Липень, 28 в 22:12

У Миколаївській області двоє мирних жителів підірвалися на міні у морі в курортному селі Коблево. Жителів вкотре закликають не купатися на пляжах у разі заборони, оскільки це може бути небезпечно.

Про це заявив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, на заборони є певні причини.

– Повторюю, якщо заборонено, значить є причини. Двоє людей підірвалися на міні в Коблеві, купаючись під час заборони, – наголосив Кім.

Нещодавно через Чорне море принесло міну до узбережжя курортного Коблевого. Фахівці підірвали вибуховий пристрій за декілька метрів від берега.