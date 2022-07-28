Июль, 28 в 17:18

В Запорожье 28 июля произошло ДТП на улице Европейской, что в Коммунаровском районе. В нем столкнулись шесть автомобилей.

Об этом сообщили в Национальной полиции Запорожской области. Инцидент произошел примерно в 13.00.

30-летний водитель BMW на высокой скорости въехал в несколько припаркованных автомобилей, после чего выехал на обочину и сбил людей.

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— Водитель резко изменил направление движения транспортного средства вправо и совершил наезд на припаркованные пять автомобилей. В результате эти легковушки получили механические повреждения и столкнулись с находившейся на обочине группой граждан, — отметили правоохранители.

В результате аварии один пешеход погиб на месте происшествия. Еще пятеро граждан в возрасте от 25 до 50 лет, среди которых одна женщина, с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Кроме того, в больнице от полученных травм скончался 50-летний мужчина.

По данным экспертизы, водитель трезв. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В Запорожье BMW на скорости влетел в пять автомобилей и сбил людей на обочине / 5 фотографий

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Водителю грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, что 27 июля на Набережном шоссе в Печерском районе Киева в ДТП попали автомобили Kia Optima и Opel Zafira. В результате ДТП повреждения получил маршрутный автобус, в частности, задняя часть транспортного средства.

Также пострадала 75-летняя женщина, которую зажало между сиденьем и приборной панелью в машине Opel.