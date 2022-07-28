Липень, 28 в 17:18

У Запоріжжі 28 липня сталася ДТП на вулиці Європейській, що у Комунарівському районі. У ній зіштовхнулися шість автомобілів.

Про це повідомили у Національній поліції Запорізької області. Інцидент трапився приблизно о 13.00.

30-річний водій BMW на високій швидкості в’їхав у кілька припаркованих автівок, після чого виїхав на узбіччя і збив людей.

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– Керманич різко змінив напрямок руху транспортного засобу вправо та скоїв наїзд на припарковані п’ять автомобілів. В результаті ці легковики зазнали механічних ушкоджень і зіткнулися з групою громадян, що перебувала на узбіччі, – зазначили правоохоронці.

Внаслідок аварії один пішохід загинув на місці події. Ще п’ятеро громадян віком від 25 до 50 років, серед яких одна жінка, з травмами різного ступеню важкості госпіталізували.

Крім того, у лікарні від отриманих травм помер 50-річний чоловік.

За даними експертизи, водій тверезий. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Запоріжжі BMW на швидкості влетів у п’ять автівок і збив людей на узбіччі / 5 фотографий

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водію загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що 27 липня на Набережному шосе в Печерському районі Києва в ДТП потрапили автомобілі Kia Optima та Opel Zafira. Унаслідок ДТП пошкоджень зазнав маршрутний автобус, зокрема, задня частина транспортного засобу.

Також постраждала 75-річна жінка, яку затисло між сидінням та панеллю приладів у машині Opel.