Июль, 28 в 11:42

В ночь на четверг, 28 июля, российские войска обстреляли Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького в Харькове.

Это подтвердил мэр города Игорь Терехов, обнародовав видео момента попадания снаряда и последствий обстрела.

По его словам, аттракционы во время российского удара не пострадали. К счастью, нет погибших и пострадавших среди жителей города.

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На месте удара и взрыва образовалась огромная воронка.

– Ночью оккупанты атаковали любимый всеми харьковчанами парк Горького. К счастью, аттракционы не пострадали. Повреждены хозяйственные постройки. Жертв и раненых также нет. Это ж как надо ненавидеть само понятие красота, чтоб лупить по нашему парку! – подчеркнул Терехов.

Он уточнил, что в течение ночи Харьков пережил два обстрела войск РФ – сразу после полуночи. Враг бил ракетами из зенитно-ракетных систем С-300.

– Один (обстрел, — Ред.) ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов… Как результат – два небольших пожара, потушенных нашими спасателями. Информации о пострадавших на данный момент нет, – написал городской глава Харькова в своем Telegram-канале.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Киевскому районам Харькова. Повреждения получили промышленные объекты, частный дом, возникли пожары. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

В течение суток враг осуществлял обстрелы Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов области. В Харьковском районе вечером из-за интенсивных обстрелов оккупантов пострадало село Циркуны. Там произошло 7 пожаров, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Богодуховском районе в результате обстрелов загорелись поля с пшеницей.

В течение суток во время обстрелов войск РФ пострадали три человека в Харьковском районе: двое мужчин 47 лет и 12-летний мальчик. Один из раненых мужчин в тяжелом состоянии.

Как известно, сегодня утром враг интенсивно обстрелял город Чугуев (Харьковская область), по предварительной информации – из РСЗО. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Снаряд попал в многоквартирный жилой дом, возник пожар. В то же время, пострадавших, по предварительной информации, нет.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов