Липень, 28 в 11:42

У ніч на четвер, 28 липня, російські війська обстріляли Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького в Харкові.

Це підтвердив мер міста Ігор Терехов, оприлюднивши відео моменту влучання снаряду та наслідків обстрілу.

За його словами, атракціони під час російського удару не постраждали. На щастя, немає загиблих та постраждалих серед мешканців міста.

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На місці удару та вибуху утворилася величезна вирва.

– Вночі окупанти атакували улюблений усіма харків’янами парк Горького. На щастя, атракціони не постраждали. Пошкоджено господарські споруди. Жертв та поранених також немає. Це ж як треба ненавидіти саме поняття краса, щоб бити по нашому парку! – наголосив Терехов.

Він уточнив, що протягом ночі Харків пережив два обстріли військ РФ – одразу ж після півночі. Ворог бив ракетами із зенітно-ракетних систем С-300.

– Один (обстріл, – Ред.) ближче до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів… Як результат – дві невеликі пожежі, які загасили наші рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає, – написав міський голова Харкова в своєму Telegram-каналі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти вночі завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Пошкоджень зазнали промислові об’єкти, приватний будинок, виникли пожежі. Згідно з попередніми даними, постраждалих немає.

Протягом доби ворог здійснював обстріли Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів області. У Харківському районі увечері через інтенсивні обстріли окупантів постраждало село Циркуни. Там сталося 7 пожеж, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів загорілися поля з пшеницею.

Загалом протягом доби під час обстрілів військ РФ постраждали троє людей у Харківському районі: двоє чоловіків 47 років та 12-річний хлопчик. Один із поранених чоловіків у важкому стані.

Як відомо, сьогодні зранку ворог інтенсивно обстріляв місто Чугуїв (Харківська область), за попередньою інформацією – з РСЗВ. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Снаряд влучив у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа. Водночас постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов