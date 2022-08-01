Август, 01 в 6:29

Поблизости оккупированного Скадовска в Херсонской области горят склады русской армии.

Об этом сообщил Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа.

По его мнению, это результат ракетных ударов по американским системам HIMARS.

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— Горят склады русской армии вблизи оккупированного Скадовска. Очевидно, это результат новых ударов ракет HIMARS, — сказал Чубаров.

Он также отметил, что расстояние от Скадовска до административной линии с Крымом (трассой) — около 80 километров.

Фото: Рефат Чубаров