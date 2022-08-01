Вблизи оккупированного Скадовска горят склады армии РФ — Чубаров
Требует проверки
Поблизости оккупированного Скадовска в Херсонской области горят склады русской армии.
Об этом сообщил Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа.
По его мнению, это результат ракетных ударов по американским системам HIMARS.
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— Горят склады русской армии вблизи оккупированного Скадовска. Очевидно, это результат новых ударов ракет HIMARS, — сказал Чубаров.
Он также отметил, что расстояние от Скадовска до административной линии с Крымом (трассой) — около 80 километров.
Фото: Рефат Чубаров