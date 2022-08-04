Серпень, 03 в 22:17

Організація Об’єднаних Націй запустить місію для встановлення фактів вбивства українських захисників в Оленівській колонії. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За його словами, що ООН отримує запити Російської Федерації та запити від України щодо проведення розслідування щодо подій, які відбулися в Оленівці на Донеччині.

– Я вирішив, відповідно до своєї компетенції та повноважень, розпочати місію з пошуку фактів. Я не маю повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів, – зазначив генсек ООН.

Він запевнив, що ООН шукає для цієї місії компетентних та незалежних людей, щоб провести об’єктивне розслідування. Варто зазначити, що ООН виступала гарантом здоров’я та життя українських бійців, які перебували в окупованій Оленівці.