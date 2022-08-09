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Факты / Происшествия

Одежда из хлопка очень гигиеническая. Первая реакция Минобороны Украины на взрывы в Крыму

Юля Захарченко, редактор ленты
Одежда из хлопка очень гигиеническая. Первая реакция Минобороны Украины на взрывы в Крыму
Фото: Факты ICTV

В Министерстве обороны Украины отреагировали на серию мощных взрывов во временно оккупированном Крыму. В Минобороны заявили, что одежда из хлопка очень гигиеническая.

— Факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты “случайно” найдут какие-то характерные “шеврон”, “визитку” или даже “ДНК”, — говорится в сообщении.

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В Минобороны Украины отметили, что не могут установить причину пожара из-за временной оккупации территории Россией, однако в который раз напоминают о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Во временно оккупированном россиянами Крыму 9 августа прогремело несколько взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке.

По данным оккупационных властей, в результате взрывов на аэродроме погиб один человек и еще пострадали пятеро гражданских людей, в частности, ребенок.

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Источник: Минобороны
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