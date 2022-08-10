Пожар в Крыму: появились спутниковые снимки перед ударом по аэродрому в Новофедоровке
Фото: Факты ICTV
Расследовательский проект Схемы опубликовал спутниковые снимки авиабазы Саки, созданные утром 9 августа перед ударами и масштабным пожаром на территории Крыма.
На фотографии можно заметить, что авиабазу активно использовали, в частности, для доставки грузов – на взлетно-посадочной полосе виден грузовой борт.
Днем 9 августа прогремели взрывы в Крыму, после чего вспыхнул масштабный пожар на военном аэродроме Саки в Новофедоровке. В Министерстве обороны Украины отреагировали на удар, заявив, что одежда из хлопка очень гигиеническая.
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